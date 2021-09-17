Россиянам рассказали, когда банк может потребовать отдать «снятые» деньги

В некоторых случаях Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может потребовать возврата средств, снятых клиентом банка со счёта. Такое происходит, если операция кажется подозрительной. Об этом сообщил агентству ПРАЙМ руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

АСВ обязывает возвращать полученные средства, например, когда банк лишают лицензии. При этом письмо клиенту проблемного банка может прийти и спустя год после получения денег. Кроме того, АСВ требует вернуть средства, если посчитает, что вкладчик получил деньги от банка в обход картотечной очереди.

Также наверняка подозрение вызовут операции по выводу средств лицами или компаниями, связанными с работниками банка, от клерков до совета директоров. Подозрение могут вызвать и платежи, которые существенно превышают стандартные операции клиента, а обоснований этих операций нет. Кроме того, на карандаш попадают выводы средств размером более миллиона рублей, — рассказал Коган.

Агентство исходит с позиции, что каждый клиент банка, избежавший банкротства организации, знал о проблемах и заранее снял деньги со счетов. Во избежание сложностей эксперт рекомендует выбирать надёжные банки из топ-20.

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