Россия вернулась в тройку крупнейших экспортёров нефти в США

https://static.news.ru/photo/8e191806-1ad8-11eb-a564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия вернулась по итогам августа на третью строчку в списке крупнейших экспортёров нефти и нефтепродуктов в США. Как следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго, в августе 2020 года из РФ было поставлено 17,1 млн баррелей топлива.

При этом, как подчеркнули в американском ведомстве, большая часть поставок пришлась на нефтепродукты — объём поставленной российской стороной нефти составил всего 1,46 млн баррелей.

Общий объём поставленной российской нефти и нефтепродуктов с начала года составил 130 млн баррелей. При этом по итогам одиннадцати месяцев Россия продолжает отставать от тройки лидеров, уступая третье место Саудовской Аравии, которая экспортировала в США в августе 8,47 баррелей нефти и нефтепродуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил восстановление мировой экономики и глобального спроса на нефть уже в 2021 году. Выступая на XIII Евразийском экономическом форуме, Сечин заявил, что его прогноз основывается на имеющихся оценках экспертов. Однако для восстановления экономики и спроса на топливо «человечеству нужно приложить скоординированные усилия», подчеркнул глава российской компании.