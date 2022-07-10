Россия перевела в рубли расчеты за стратегическое сырье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти перевели на рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот. Теперь одна тонна пшеницы будет стоить 15 тысяч рублей вместо $200, а ячмень и кукуруза — 13 875 рублей вместо $185, пишет РИА Новости. Новая формула расчета использует среднеарифметический курс доллара, который устанавливается Центробанком за пять рабочих дней, которые предшествовали дате расчета.

В агентстве уточнили, что данная мера позволит поддержать экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) за счет снижения влияния скачков валютных курсов на размер вывозных пошлин. Также перевод расчетов в рубли стабилизирует ценовую ситуацию на российском рынке.

Отмечается, что большая часть экспортных договоров заключены в иностранной валюте. Однако из-за санкций производить платежи по контрактам стало проблематичнее. В агентстве считают, что теперь на внутреннем рынке России стабилизируются цены, а сам расчет доходов и расходов станет прозрачнее для производителей.

Ранее правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли. Формула расчетов отталкивается от среднеарифметического курса доллара по отношению к рублю, который устанавливается Банком России раз в пять дней.