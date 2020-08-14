Россия и Мальта повысят налог на проценты и дивиденды до 15%

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Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на проценты и дивиденды. Она вырастет до 15%.

Проект протокола о внесении изменений в конвенцию между правительствами РФ и Мальты об избежании двойного налогообложения компетентные органы двух стран согласовали 13 августа, сказано на сайте российского Министерства финансов.

Отмечается, что стороны «договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций».

Двойное налогообложение вызвано тем, что граждане и юрлица должны платить отчисления одновременно и по месту своего фактического нахождения, и по месту своего гражданства, либо являясь гражданами одного государства и держателями ценных бумаг, выпущенных властями или коммерческими организациями другого. Чтобы исключить подобные коллизии, государства подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. У России такие договоры заключены с десятками стран.

О пересмотре соглашений заговорили после инициативы президента РФ Владимира Путина. Он предложил все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, обложить налогом в 15%. Законопроект об этом сейчас рассматривается в Госдуме.

В марте Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Россия готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Кремлём мерами по дивидендам, писал NEWS.ru.