https://static.news.ru/photo/58532854-6ea5-11ea-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

Глава государства в телеобращении по ситуации с коронавирусом отметил, что РФ готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Москвой мерами по дивидендам.

Путин ранее предложил все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, обложить налогом в 15%. Также президент выдвинул предложение ввести налог в 13% на доход от вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги для граждан, объём вкладов и инвестиций у которых превышает 1 млн рублей.

Как передавал NEWS.ru, президент России предложил ввести временный мораторий на взыскание штрафов и на подачу заявлений о банкротстве, чтобы поддержать российский бизнес в условиях пандемии COVID-19.