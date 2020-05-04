Российским регионам выделят 2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

https://static.news.ru/photo/3ef6a3f4-8e08-11ea-8d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Правительство РФ субсидирует регионы на 2 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, региональные предприятия нуждаются в поддержке «в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Государственные субсидии через посредников получат не менее 400 компаний. Кабмин установил срок в 30 дней со дня опубликования распоряжения для исполнения всех обозначенных в документе положений.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российский кабмин выделил 12 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков.