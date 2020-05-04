Российским регионам выделят 2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

Правительство РФ субсидирует регионы на 2 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Распоряжение о выделении средств из резервного фонда
Государственные субсидии через посредников получат не менее 400 компаний. Кабмин установил срок в 30 дней со дня опубликования распоряжения для исполнения всех обозначенных в документе положений.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российский кабмин выделил 12 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков.
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