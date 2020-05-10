Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

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Опорный для оборонного сектора РФ Промсвязьбанк сократил запасы золота. Запасы драгоценных металлов банка в пересчёте на золото снизились на 92 процента — с 2,2 до 0,2 тонны.

Как сообщает РБК, кредитная организация оказалась в тройке лидеров среди российских банков по сокращению запасов золота.

Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез, — считает аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

По состоянию на 1 апреля вложения Промсвязьбанка в драгметаллы составили 705 млн рублей. За месяц остатки по этим видам счетов сократились на 7 млрд рублей. Как отметил эксперт, в марте запасы золота сократил 61 российский банк. Запасы нарастили лишь шесть банков, среди которых ВТБ и Газпромбанк.

Осадчий связал активизацию продаж золота с ростом цен на золото в 2020 году. За первые два месяца года за границу вывезли 17 тонн золота на сумму 854 миллиона долларов.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией. Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском Стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком.