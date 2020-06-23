Российские торги открылись ростом индексов

https://static.news.ru/photo/f499ebf4-b526-11ea-b72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Фондовый рынок РФ утром во вторник показал положительную динамику и стартовал ростом биржевых индексов. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Так, индекс Московской Биржи к 10:00 мск поднялся на 0,36% и достиг отметки в 2773,33 пункта. Индекс РТС также отметился ростом на 0,6% и составил 1264,34 пункта.

Через пять минут индекс МосБиржи поднялся ещё на 0,19%, до 2768,67 пункта, а РТС находился на уровне 1267,33 пункта, показав рост на 0,84%.

Кроме того, на открытии торгов МосБиржи курс доллара поднялся до отметки в 69,05 рубля. Американская валюта увеличилась на 0,04%.

Как писал NEWS.ru, 23 июня цены на нефть снижаются после подъёма на торгах накануне. Влияние на рынок оказало заявление торгового советника Белого дома Питера Наварро о решении президента США Дональда Трампа прекратить торговую сделку с Китаем.