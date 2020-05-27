Российские рыбаки с начала года увеличили улов на 6,3%

https://static.news.ru/photo/8da6eebe-a019-11ea-a6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Рыбопромышленники РФ с начала 2020 года увеличили вылов рыбы на 6,3%. Таким образом, он увеличился на 124,6 тыс. тонн по сравнению с показателем на 27 мая 2019 года — до 2,1 млн тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

Объём улова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вырос на 9,4%, до 1,51 млн тонн. На промысле минтая улов увеличился на 59,54 тыс. тонн, до 1,11 млн тонн. Трески выловили больше на 8,74 тыс. тонн, до 78,62 тыс. тонн. Сельди — на 14,61 тыс. тонн, до 117 тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбы выловили больше на 2,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 210 тыс. тонн. Из них пикши — на 11,62 тыс. тонн, до 33,46 тыс. тонн. В то же время вылов трески сократился на 9,85 тыс. тонн, до 146,1 тыс. тонн.

Что касается Западного бассейна, то российские рыбопромышленники сократили улов на 1,1%, до 53 тыс. тонн, в том числе балтийской сельди — на 0,95 тыс. тонн, до 14,4 тыс. тонн. Однако вылов шпрот увеличился на 0,4 тыс. тонн, до 34,8 тыс. тонн, передаёт «Интерфакс».

Показатель улова также уменьшился и в Азово-Черноморском бассейне — на 4,7%, до 31,12 тыс. тонн. Из них вылов тюльки — на 1,8 тыс. тонн, до 1,22 тыс. тонн. Вылов хамсы вырос на 1,8 тыс. тонн, до 19,38 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне улов вырос на 7,3%, до 30,2 тыс. тонн. Из них кильки — на 4,3 тыс. тонн, до 4,51 тыс. тонн, пресноводных видов биоресурсов — на 1 тыс. тонн, до 9,9 тыс. тонн. При этом вылов частиковых видов рыб снизился на 2,7 тыс. тонн, до 11,62 тыс. тонн.

Как писал NEWS.ru, российским рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов.