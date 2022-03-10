Роспотребнадзор откроет горячую линию для пострадавших от иностранных фирм

Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. Начиная с 12 марта операторы единого центра будут предоставлять информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав после приостановки работы зарубежных компаний в России.

Горячая линия работает бесплатно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что зарубежные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в РФ под давлением своих правительств. В то же время он назвал позитивным тот факт, что большинство иностранных владельцев останавливают работу предприятий в России при сохранении рабочих мест.

Ранее глава кабмина заявил, что власти готовы вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Однако они пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.