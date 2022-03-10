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Мишустин оценил сохранение рабочих мест при уходе иностранных фирм из РФ

Мишустин назвал позитивным сохранение рабочих мест при временном уходе «иностранцев» из РФ
14:24, 11 марта 2022
Мишустин оценил сохранение рабочих мест при уходе иностранных фирм из РФ Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал позитивным тот факт, что большинство иностранных владельцев останавливают работу предприятий в России при сохранении рабочих мест. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. При этом Мишустин подчеркнул, что иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в РФ под давлением своих правительств, сообщает Regnum.

Это несёт риски уже и для качества жизни граждан, хотя позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам,указал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.  

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.

При этом он подчеркнул, что подготовлен новый законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Таким образом, если компания примет решение закрыться в России, то может быть введена внешняя администрация. В дальнейшем судьбу предприятия будет решать уже её владелец.

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