Размер имеет значение: почему в магазинах трудно купить хорошую картошку

Рядовые покупатели стали замечать, что на прилавках магазинов в Москве всё реже можно найти хороший картофель. NEWS.ru опросил посетителей нескольких супермаркетов, и многие отметили падение качества: то клубни мелкие, то побитые уборочной техникой и гниющие. А после покупки становится понятно, что и на вкус продукт не очень качественный. При этом по высокой цене можно купить импортную картошку. Эксперты объяснили: картошка в магазинах стала хуже во многом из-за любви россиян к чипсам. Не последнюю роль здесь сыграла эпидемия коронавируса.

Крошка-картошка

NEWS.ru переадресовал вопросы недовольных качеством картофеля потребителей специалистам аграрной отрасли. Оказалось, что в 2021 году из-за засухи и дождей картофеля крупных размеров в России действительно собрали недостаточно. Обычно доля картофеля размером от 55 мм в диаметре составляет около 80% в урожае, но в этом сезоне — всего около 50%. То есть доля совсем мелкого картофеля выросла сразу на треть.

При этом клубни крупных размеров традиционно используют для производства чипсов, и сейчас эта отрасль испытывает дефицит сырья. В итоге производство чипсов идёт не в полном объёме и с опозданиями.

Чипсы и снеки стали важной составляющей рациона россиян в пандемию. В 2020 году продажи чипсов выросли сразу на 346% в онлайн-торговле и на 15% в физических магазинах, показало исследование компании Nielsen. Естественно, что теперь производители чипсов сформировали высокий спрос на картофель больших размеров, и до магазинов многие партии просто не доходят.

Одним из самых крупных поставщиков картофеля для чипсов является компания «Иррико». Она продаёт картофель таким гигантам, как McDonald’s и PepsiCo. На сайте компании сказано: «Наши картофель и овощи можно найти во всех крупных розничных сетях». Общий объём производства картофеля «Иррико» — более 50 тысяч тонн в год. Единовременная мощность хранения — 15 тысяч тонн. Компания гордо заявляет, что может отгружать до 550 тонн картофеля и других овощей в сутки.

Для производства чипсов подходит не любой картофель, а только определённых сортов. Но весь вопрос в том, что площади под посадку могут быть заняты именно этими сортами, если на них большой спрос. У «Иррико» из 50 тысяч тонн — треть картофеля идёт на несколько крупных перерабатывающих заводов международных и отечественных компаний, производящих чипсы, картофель фри, картофельные дольки, крахмал и хлопья. И судя по всему, доля картофеля, идущего на переработку, будет расти. А значит прилавки супермаркетов могут недополучить ещё много качественного картофеля.

В компании «Иррико» так и не ответили на вопросы NEWS.ru о том, насколько спрос производителей чипсов и снеков влияет на их торговый ассортимент и структуру поставок.

В свою очередь исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что всё большее значение для рынка, а значит и для всех россиян, приобретает производство картофеля под нужды крупных предприятий-переработчиков.

В этом году заходят на рынок порядка четырёх новых серьёзных игроков в разных регионах России. Существенная часть ресурсов будет направляться по этим каналам. Для столового картофеля будет высокая конкуренция. Отрегулировать эту ситуацию сложно, поскольку переработчики предоставляют комфортные условия для сельхозпроизводителя. Они предлагают товарное кредитование, семена, авансовые платежи. И это гарантированный канал сбыта, что немаловажно, — сказал Красильников.

По его данным, приблизительно из семи миллионов тонн картофеля, которые должны произвести в России в 2021 году, включая поставки от фермеров, около двух миллионов тонн пойдёт на переработку. А к 2026 году этот показатель вырастет до трёх миллионов, полагает эксперт.

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Сейчас в России убрано только 3,5 миллиона тонн из прогнозируемых семи, всему виной задержка уборки из-за погодных условий. Кроме того, в 16 регионах урожайность картофеля упала из-за различных катаклизмов. Поэтому уже вторую неделю стоимость картошки растёт, причём цены уже примерно вдвое превышают уровень 2020 года. Кроме того, в розницу поступает всё больше картофеля мелкого калибра. Даже некоторые производители пошли на снижение требований по размеру. Отборного картофеля не хватает, подтвердил директор Картофельного союза.

Развитие в России переработки картофеля в любом случае скажется на всей отрасли. Изначально, по словам Красильникова, на переработку шли излишки, наличие которых на рынке снижало цену на картофель. И производители видели в этом множество плюсов. Но теперь перерабатывающие компании договариваются с поставщиками и стараются закупать картофель лучшего качества. Таким образом, простые потребители остаются без хорошего столового картофеля.

Хочешь качество — сделай сам

Где же найти хороший картофель? На этот вопрос NEWS.ru ответил редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. По его мнению, одна из проблем российского потребителя — незнание сортов. В магазинах люди покупают часто неизвестно что, наобум, не понимая, какое в разном картофеле содержание крахмала и сахаров.

В России часто картошка не имеет ни рода, ни племени, что неправильно. У большинства сортов картофеля есть своё имя. И по вкусу они могут отличаться как земля и небо. Наиболее вкусными являются высококрахмалистые сорта. Они очень рассыпчатые, даже варить тяжело. На жарку надо брать менее крахмалистые сорта. Они не разваливаются, сохраняют форму, — сказал Туманов.

Он пояснил, что при покупке картофеля россияне часто руководствуются стереотипами, чем иногда пользуются продавцы, особенно на рынках. На ценнике может быть написано «Синеглазка», но это совсем не она.

Я-то вижу, что это и близко не «Синеглазка». Причём этот сорт, по-моему, даже не пошёл в промышленное производство, остался любительским. Его ещё до войны создали, в 38 году. Но сейчас очень много хороших сортов, — отметил Туманов.

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Бытуют и другие дилетантские рассуждения. Например, о том, что самая вкусная, допустим, «тамбовская картошка» или «белорусская», но это не так, отметил эксперт. Важнее всего определиться с сортом, однако даже хороший сорт может быть плохо выращен. Всё дело в агротехнике и погодных условиях. Если не соблюдать технологии производства и хранения, то можно навредить урожаю.

Другая проблема — болезни картофеля. Опять же, даже хороший сорт может оказаться невкусным, так как растения вырождаются и тянут за собой шлейф заболеваний, которые переходят на следующие поколения, если сажать каждый раз часть от прошлого урожая. Чтобы вырастить здоровую картошку, поставщики на посев берут новую, которую профессионалы размножают из здоровых клеток сортов высоких репродукций.

Если хотите нормальную картошку, выращивайте сами. Купить её достаточно сложно. В супермаркетах это практически невозможно и на это не надо рассчитывать, — сказал редактор газеты «Ваши 6 соток».

И прежде чем заполнить свой участок картофелем, надо понять, какой сорт будет лучше расти в конкретных условиях. И что именно вы ждёте от него. Так, среди сортов с высоким содержанием крахмала хорошо известны «Чароит» и «Ривьера», а для жарки лучше подойдут «Метеор» и «Ариэль». Ну а любителям салатов из картофеля можно обратить внимание на сорта «Маяк» и «Крепыш».

Однако большое число граждан не имеют возможности выращивать картофель самостоятельно, поэтому вынуждены покупать его, и не на рынке, а в торговых сетях. NEWS.ru поинтересовался у ряда крупнейших сетей, заметили ли они падение качества картофеля.

В «Магните» заявили, что не получали сигналы от покупателей об ухудшении качества. При этом в компании пояснили, что работают более чем с 60 поставщиками, причём на картофель приходится около половины поставок всех овощей и фруктов. Кроме того, в компании сообщили, что разработали упрощённую форму договора для небольших фермерских предприятий, в которой снижены требования обязательств по контракту и предусмотрены другие послабления.

В METRO признали, что в новом урожае преобладает некрупный и даже мелкий картофель калибра до 45 мм, а также есть вопросы к качеству клубней. Это затрудняет использование такого продукта в качестве картофеля гриль или для запекания, который нужен именно в большом размере.

Есть опоздание сборов по красным сортам, которые используются для жарки. Это снижает разнообразие ассортимента. Отметим также, что клубни в этом урожае имеют большее количество кожных и механических дефектов, что связано с погодой, — пояснили в пресс-службе компании.

В то же время в METRO не согласились с тем, что в этом году «качество картофеля в разы хуже стандартов».