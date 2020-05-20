Путин: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

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Россия полностью обеспечена основными продуктами питания, считает глава РФ Владимир Путин. Политик отметил, что падение спроса на товары сельского хозяйства не очень значительное и не навредит отрасли.

Лидер добавил, что аграрный сектор экономики нуждается в быстрых темпах развития и внедрения новых технологий, особенно цифровых. Для АПК также необходимо создание современной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Нужны современные и безопасные дороги и инженерные сети. И, конечно, развитие цифровой инфраструктуры, которая востребована и гражданами, и бизнесом, — пояснил президент.

Руководитель государства также призвал сохранить в непростых условиях набранную динамику в развитии агропромышленного комплекса.

Кризисные явления из-за ограничительных мер в связи с пандемией заметили в своих сферах 80% предпринимателей. 27% руководителей сообщили о снижении выручки более чем на 50%. Другие 25% заявили о снижении на 20–50%. Ещё 27% говорят о незначительном снижении выручки — не более чем на 20%.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство в качестве мер поддержки подготовило поправки для поддержки самозанятых. Речь идёт о тех отраслях, которые пострадали в связи с пандемией COVID-19, и социально ориентированных НКО. Им пообещали списание всех страховых взносов и налогов за второй квартал.