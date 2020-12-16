Путин пообещал подумать о дополнительной поддержке самозанятых

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Власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых россиян, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Мониторим ситуацию. Смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. Если необходимость будет, а она, наверное, возникнет, будем думать, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что ранее было принято решение о возвращении самозанятым уплаченных ими в 2019 году налогов, и люди этим воспользовались.

Режим самозанятых появился в России как пилотный проект. С 2019 года он начал функционировать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим стал доступен в 23 субъектах РФ. С июля все регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что люди, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны отчислять в бюджет лишь 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями, уточняет ТАСС.

В мае 2020 года кабмин разработал поправки, которые направлены на то, чтобы поддержать самозанятых в условии ситуации с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На совещании по социально-экономическим вопросам он рассказал о готовящихся изменениях в законодательстве. Глава правительства также добавил, что индивидуальным предпринимателям, которые работают самостоятельно, тоже будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ. Мишустин сказал, что эти поправки уже подготовлены. Кабмин, уточнил он, одобрил изменения в законы, касающиеся налоговых платежей индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Речь идёт о тех отраслях, которые пострадали в связи с пандемией COVID-19, и социально ориентированных НКО. Им пообещали списание всех страховых взносов и налогов за второй квартал.

Как отметил Мишустин, на неотложные меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государственных микрофинансовых организаций в 2020 году будет выделено 12 млрд рублей. По словам главы правительства, в числе первоочередных мер, уже рассмотренных на заседании правительства, была реализация кредитной программы поддержки занятости для всех компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных НКО, писал NEWS.ru.