Путин подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

https://static.news.ru/photo/c503a9ca-d326-11ea-98d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин одобрил закон о налоговом манёвре для IT-отрасли. Кроме того, он упростил порядок признания физических лиц налоговыми резидентами России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон прошёл три чтения государственной думы, был одобрен Советом федерации и вступает в силу 31 июля.

В конце июня президент РФ Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в данной отрасли, в том числе бессрочно уменьшить ставку страховых взносов компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%. Внесённый в ГД документ разработан во исполнение этого поручения и включает введение таких новаций с 2021 года.

Как писал NEWS.ru, 10 июля Минфин России опубликовал разъяснения к манёвру в IT-отрасли. Согласно документу, под его действие попадут и производители электроники.

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, участники рынка пока не понимают, как будет работать данная льгота. Изначально они просили правительство о снижении налогов.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что налоговый манёвр в том числе включает пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Он уточнил, что планируется освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, которые занесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что «позволит повысить адресность данной льготы».