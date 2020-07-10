Производители электроники попадут под налоговый манёвр в IT-отрасли

Минфин России опубликовал разъяснения к манёвру в IT-отрасли. Согласно документу, под его действие попадут и производители электроники.
Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включённых в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг России, — говорится в документе.
По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, участники рынка пока не понимают, как будет работать данная льгота. Изначально они просили правительство о снижении налогов.
Производителям предложенная мера позволит увеличить объём собственных инвестиций в разработку новых продуктов, — считает он.
О «налоговом манёвре» в IT-отрасли 23 июня 2020 года сообщил президент России Владимир Путин. Некоторые эксперты подчеркнули, что компенсация манёвра будет произведена за счёт отмены с 1 января 2020 года нулевого НДС.
Как информировал NEWS.ru, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о потере $330 млн из-за налогового манёвра РФ в нефтяной отрасли в 2019 году.
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