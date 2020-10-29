Путин отметил устойчивость макроэкономических условий в России

https://static.news.ru/photo/931b63ca-19e0-11eb-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку макроэкономическим условиям в России, отметив, что они могут стать хорошим ориентиром для инвесторов.

Об этом российский лидер заявил, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Одним из важнейших факторов <...> является привлечение инвестиций, не только прямых иностранных, инвестиций вообще. Мы исходим из того и рассчитываем, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, они будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнёров, — отметил он.

Он подчеркнул устойчивость макроэкономической политики России в последние годы, добавив, что политика Минфина и ЦБ позволяет поддерживать уровень инфляции в стране возле целевого показателя в 4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению президента, рост числа внутренних инвесторов свидетельствует о доверии россиян к финансовой системе страны. Он отметил, что этот потенциал важно правильно использовать.