Путин объяснил рост числа инвесторов верой граждан в финансовую систему РФ

Рост числа внутренних инвесторов свидетельствует о доверии россиян к финансовой системе страны, считает президент России Владимир Путин.
Он отметил, что этот потенциал важно правильно использовать.
Сейчас в России отмечается рост активности внутренних инвесторов, в том числе розничных. Это показатель доверия к перспективам отечественной экономики. Конечно, это и результат снижения ставок, это понятно. Но тем не менее и показатель доверия к рынку экономики в целом. Это серьёзный инвестиционный источник, который нужно задействовать для устойчивого развития, для реализации инфраструктурных и других проектов в российских компаниях, — заявил Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
Президент отметил также, что стимулирование инвестиционной активности на краткосрочную и долгосрочную перспективу является приоритетной задачей для российских властей.
Ранее NEWS.ru писал, что согласно оценкам НРА, россияне в течение пяти лет могут вывести из банков 3,4 трлн рублей и переложить их в другие инвестиционные инструменты.