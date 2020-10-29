Путин объяснил рост числа инвесторов верой граждан в финансовую систему РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, но не исключает займов на внешних рынках в этом году. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину — три миллиарда долларов, правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки,...