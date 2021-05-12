Промсвязьбанк обвинили в нарушении политики импортозамещения

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АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ) обвинил Промсвязьбанк в нарушении политики импортозамещения. Опорный оборонный банк России намеревался закупить программное обеспечение американской компании Oracle, имеющее российские аналоги, на $10 млн. После обнародования этой информации, банк отказался от этой закупки, сообщает «Коммерсант».

Банк объявил конкурс 26 апреля, но не обосновал невозможность приобретения российского ПО, хотя в едином реестре отечественного софта есть аналоги продукции Oracle, — говорится в письме главы ЦКИКТ Ильи Массуха председателю банка Петру Фрадкову, министру цифрового развития Максуту Шадаеву и министру финансов Антону Силуанову.

Банки относятся к объектам критической информационной инфраструктуры, которые президент РФ ещё в 2019 году поручил перевести на использование отечественного софта.

Промсвязьбанк самостоятельно отменил закупку 11 мая, обозначив при этом другие основания — сокращение срока закупки с двух лет до одного года и уменьшение суммы контракта.

Ранее российские власти признали наличие проблемы с переходом на российский софт и высказали намерение бороться за ускорение темпов импортозамещения. На трудности пожаловалась компания «Алми Партнёр», руководство которой считает, что в госорганах не желают покупать российское ПО.

Уровень импортозамещения упал с 2019 года и продолжает падать. В компании считают, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно.