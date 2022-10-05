Профессор ВШЭ объяснил, чем грозит запрет США предоставлять России доллары Профессор Коган: запрет обмена российских СДР на доллары никак не скажется на России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете обмена российских СДР на доллары не скажется на экономике России, так как ее зарубежные резервы уже заморожены, рассказал «360» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. По его словам, запрет имеет целью отрезать возможности поступления валюты в страну. Эксперт считает, что эта мера является продолжением американской стратегии, направленной на то, чтобы не позволить России пользоваться своими ресурсами.

Ничего нового. Это уже никак не скажется, уже заморозки резервов сказались. А на эти средства, думаю, особенно никто и не рассчитывал, — заявил Коган.

Коган пояснил, что члены МВФ обладают определенными единицами участия, которые могут быть конвертированы в доллар или иные валюты. Именно этой возможности, по словам профессора, США и хотят лишить Россию.

СДР — это специальные права заимствования, международный резервный актив, который является расчетной единицей МВФ. Они основаны на взносах государств — членов МВФ, которые могут обменивать СДР и конвертировать их в валюты.

Президент США Джо Байден ранее подписал закон, запрещающий Минфину предоставлять России и Белоруссии доллары взамен на СДР.

Помимо этого запрета новый закон требует от Минфина «принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии». Для этого ведомство должно активно выступать против операций по обмену СДР, принадлежащих России и Белоруссии, со стороны стран — членов МВФ. Также министерство должно направить представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению помощи России и Белоруссии, говорится в описании закона.