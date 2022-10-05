Байден подписал закон, запрещающий менять на доллары российские СДР

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Минфину предоставлять России и Белоруссии доллары взамен на СДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии, — сказано в сообщении.

СДР — это специальные права заимствования, международный резервный актив, который является расчетной единицей МВФ. Они основаны на взносах государств — членов валютного фонда, которые могут обменивать СДР и конвертировать их в валюты.

Помимо этого запрета новый закон требует от Минфина «принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии». Для этого ведомство должно активно выступать против операций по обмену СДР, принадлежащих России и Белоруссии, со стороны стран — членов МВФ. Также министерство должно направить представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению помощи России и Белоруссии, говорится в описании закона.

Исключением является «решение базовых человеческих потребностей гражданского населения».

Ранее Минфин США пригрозил санкциями за использование платежной системы «Мир» за пределами России. В ведомстве считают такие действия обходом санкций.