Использования национальной платежной системы «МИР» за пределами России, может стать поводом для санкций со стороны США, сообщается в документе на сайте американского министерства финансов. В ведомстве считают такие действия обходом санкций.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК (Прим. ред. — Национальная система платежных карт) и национальной платежной системы «МИР» за пределами территории Российской Федерации, — говорится в заявлении.