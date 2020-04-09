Правительство утвердило правила возврата денег туристам

https://static.news.ru/photo/12a72932-7b06-11ea-8356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выплаты предусмотрены из фонда персональной ответственности туроператора.

Как следует из постановления, деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Еще одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников, передаёт РИА Новости.

Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».

Как писал NEWS.ru, правительство выделит 3,5 млрд рублей туроператорам в качестве компенсации за невозвратные билеты. Средства перечислят из резервного фонда кабмина.

Рекомендации о том, как вернуть деньги за аннулированный тур, ранее обнародовали в Роскачестве.