Правительство утвердило правила возврата денег туристам

Кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выплаты предусмотрены из фонда персональной ответственности туроператора.
Как следует из постановления, деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Еще одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников,
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
Как писал NEWS.ru, правительство выделит 3,5 млрд рублей туроператорам в качестве компенсации за невозвратные билеты. Средства перечислят из резервного фонда кабмина.
Рекомендации о том, как вернуть деньги за аннулированный тур, ранее обнародовали в Роскачестве.
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