Туроператоры получат 3,5 млрд рублей компенсации за невозвратные билеты

https://static.news.ru/photo/ee6497b2-797a-11ea-8b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделит 3,5 млрд рублей туроператорам в качестве компенсации за невозвратные билеты. Средства перечислят из резервного фонда кабмина.

Также туроператорам будет компенсирована стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса, — говорится на официальном сайте кабинета министров.

В документе подчёркивается, что субсидия позволит бизнесу быстрее вернуть деньги клиентам за аннулированные туры.

Россиянам лучше перенести путешествия, а не отказываться от них, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, туроператорам и клиентам лучше достичь компромисса. В этом случае бизнес легче переживёт кризис на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а граждане позже смогут спокойно отдохнуть.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские компании, работающие в сфере речных круизов, могут потерять от 40% до 90% оборота в результате приостановки деятельности из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз дал гендиректор судоходной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.