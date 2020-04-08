Россиян призвали переносить путешествия, а не отменять их

Россиянам лучше перенести путешествия, а не отказываться от них, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, туроператорам и клиентам лучше достичь компромисса.
В этом случае бизнес легче переживёт кризис на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а граждане позже смогут спокойно отдохнуть,
Например, многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими свой будущий отдых, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют: он фактически будет ниже, чем при новом бронировании, — добавила Догузова.
Многие граждане России из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) отказались от путешествий по зарубежным странам. В подобной ситуации они могут рассчитывать на компенсацию, заявили представители Роскачества.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские компании, работающие в сфере речных круизов, могут потерять от 40% до 90% оборота в результате приостановки деятельности из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз дал гендиректор судоходной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.
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