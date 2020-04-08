Россиян призвали переносить путешествия, а не отменять их

https://static.news.ru/photo/73e10a4a-7978-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам лучше перенести путешествия, а не отказываться от них, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, туроператорам и клиентам лучше достичь компромисса.

В этом случае бизнес легче переживёт кризис на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а граждане позже смогут спокойно отдохнуть, пишет «Интерфакс».

Например, многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими свой будущий отдых, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют: он фактически будет ниже, чем при новом бронировании, — добавила Догузова.

Многие граждане России из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) отказались от путешествий по зарубежным странам. В подобной ситуации они могут рассчитывать на компенсацию, заявили представители Роскачества.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские компании, работающие в сфере речных круизов, могут потерять от 40% до 90% оборота в результате приостановки деятельности из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз дал гендиректор судоходной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.