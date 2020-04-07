Роскачество рассказало, как вернуть деньги за аннулированный тур

https://static.news.ru/photo/6f661876-e309-11e9-b818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Gynzanov/Global Look Press

Многие граждане России из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) отказались от путешествий по зарубежным странам. В подобной ситуации граждане могут рассчитывать на компенсацию, заявили представители Роскачества.

В ведомстве считают — если турист хочет получить деньги обратно, есть два варианта развития событий. Когда поездку планировали в регион, где иностранцам угрожает опасность, то клиенты вправе расторгнуть договор с оператором и вернуть всю стоимость, говорится на официальном сайте Роскачества.

Если гражданам ничего не угрожает, то соглашение можно аннулировать в связи с серьёзными обстоятельствами. Среди них — отсутствие возможности покинуть родную страну по не зависящим от путешественника причинам. В этом случае турист обязан возместить компании понесённые убытки.

По данным на 8 апреля, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские компании, работающие в сфере речных круизов, могут потерять от 40% до 90% оборота в результате приостановки деятельности из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз дал гендиректор судоходной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.