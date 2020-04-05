Организаторы речных круизов могут потерять до 90% оборота

https://static.news.ru/photo/793497d4-77e1-11ea-b71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские компании, работающие в сфере речных круизов, могут потерять от 40% до 90% оборота в результате приостановки деятельности из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз дал гендиректор судоходной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.

По его словам, потери перевозчиков в конечном счёте будут напрямую зависеть от доли иностранных пассажиров.

Придётся затянуть пояса, скорректировать часть наших проектов развития на будущее, — цитирует Багаутдинова «Интерфакс».

Глава компании отметил, что пассажирская навигация обычно начинается в конце апреля — начале мая. Однако в 2020 году её пришлось сдвинуть на 1 июня, так как распоряжением правительства ограничено бронирование, приём и размещение туристов. Тем не менее, уточнил Багаутдинов, компании продолжают подготовку к навигации.

Ранее экономист Дмитрий Потапенко рассказал NEWS.ru, что текущая ситуация негативно повлияет на весь российский бизнес. По его мнению, закроется 80% малого бизнеса, а в стране появится 8 млн безработных.