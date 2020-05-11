Политолог назвал беспрецедентными решения Путина по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/24ebf422-93b3-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Решения российского президента Владимира Путина по борьбе с коронавирусной инфекцией носят системный характер. Они беспрецедентны по своим масштабам. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Предложенный сегодня Путиным пакет мер социальной поддержки наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии групп является беспрецедентно обширным и действенным, — заявил Чеснаков журналистам ТАСС.

По его словам, глава государства показывает властям и гражданам необходимость ответственного отношения к дальнейшим шагам, а также поэтапность и последовательность этих шагов.

Политолог назвал особенно сильными инициативы по поддержке предпринимателей, медицинских работников и детей. Он подчеркнул, что решения носят системный характер. Президент принял их после аккумулирования необходимых ресурсов, считает Чеснаков.

NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин анонсировал новые меры кредитной поддержки занятности для пострадавших от пандемии предприятий. Кредиты можно будет использовать на выплаты зарплаты работникам компаний, а также для рефинансирования взятых кредитов.

Глава государства подчеркнул, что власти продолжат исполнение ранее принятых мер по поддержке занятости населения в условиях пандемии коронавируса. По его словам, главной задачей является максимальное снижение роста безработицы. Путин подчеркнул, что важно работать на опережение.