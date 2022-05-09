Новак: отмечается увеличение числа новых покупателей российской нефти

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На рынке энергоресурсов наблюдается увеличение числа новых покупателей российской нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он сообщил, что особенно отмечается рост импортёров нефти из Азии, передаёт ТАСС. По словам вице-премьера, российские власти рассматривают дополнительные варианты для диверсификации экспорта нефти, одним из них называется проект трубопровода в Китай в рамках проекта «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Безусловно, российские нефтяные компании в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объёмов экспорта нефти поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион, — сказал он.

Зампред правительства также отметил, что на первые дни мая Россия частично восстановила показатели добычи нефти после спада в апреле.

9 мая стало известно, что товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $51,09 млрд. Китайский экспорт в Россию за четыре месяца вырос на 11,3% — до $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8% — до $30,85 млрд.

Среди ключевых статей импорта из России — нефть, природный газ, уголь, медь и медная руда, а также древесина. Китай экспортирует в РФ смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь и компьютеры.