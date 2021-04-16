Новак допустил временное введение ограничений на экспорт нефтепродуктов

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Правительство обсуждает введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка РФ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период. В ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу, — цитирует Новака ТАСС.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет за правительством.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв заявил, что принятые правительством меры по регулированию рынка нефтепродуктов позволяют стабилизировать цены на топливо. Он подчеркнул, что ФАС допускает корректировку демпфера на топливо в будущем, но этот вопрос будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от курса доллара и внешних рынков.

10 марта правительство решило скорректировать формулу демпфирующего механизма для совершенствования экономики нефтеперерабатывающего сектора и создания условий для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Корректировка механизма заработает с 1 мая текущего года.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата считает, что в России может повториться топливный кризис 2018 года. Тогда увеличение цен на топливо вынудило правительство принять экстренные меры. В Минэнерго отметили, что приняли ряд шагов по сдерживанию роста розничных цен на бензин и дизельное топливо, а также на обеспечение топливом регионов и доходности АЗС.