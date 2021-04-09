«Норникель» объявил дивиденды 2020 года

https://static.news.ru/photo/1587e818-9936-11eb-b62d-96000091f725_660.jpg Фото: Nornickel/facebook.com

Совет директоров «Норильского никеля» дал рекомендацию о выплате дивидендов за 2020 год. На эти цели планируется выделить 161,6 млрд рублей.

Таким образом, на одну обыкновенную акцию придётся 1021,22 рубля, говорится на сайте компании.

Реестр акционеров, которые получат дивиденды, закроется 28 мая. При текущей рыночной цене дивидендная доходность акций составит 4,18%.

Решение должно получить одобрение совета акционеров, который назначили на 19 мая.

Организация уже выплачивала дивиденды по итогам десяти месяцев 2020 года, которые составили 623,35 рубля на одну акцию. Таким образом, компания потратит 50% от свободного денежного потока.

При этом в июне 2020 года совладелец «Норникеля» Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам отказаться от дивидендов в 2020 году из-за аварии в Норильске. По его словам, ЧП в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании. В связи с этим бизнесменам предложили ограничить итоговые дивиденды за 2020 год минимальным уровнем в $1 млрд.

Ранее председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф рассказал, что наблюдательный совет компании принял решение выплатить дивиденды на уровне прошлого года. Он добавил, что выплаты в бюджет и акционерам стоит ожидать в мае, писал NEWS.ru.