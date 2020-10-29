Нефтяные котировки показали рост после снижения

https://static.news.ru/photo/a192f48a-19ff-11eb-8062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

29 октября цены на нефть пошли вверх на 0,2% на утренних торгах после того, как днём ранее упали более чем на 5,0%.

После того как Германия и Франция ввели новые локдауны из-за COVID-19, мировые рынки отреагировали негативными настроениями. Это вызвало волну распродаж среди рисковых активов разного спектра, в том числе и в сырьевом сегменте. При этом новые ограничительные меры могут негативно повлиять на мировой спрос на нефть и таким образом притормозить восстановление баланса на рынке чёрного золота, пишет портал oilcapital.ru.

Рост добычи в Ливии теперь увеличивает риски со стороны предложения. Дело в том, что из-за повсеместных карантинов потребности мировой экономики в топливе могут начать снижаться.

Негативно повлияли в среду на нефтяные цены и данные по запасам американских нефтехранилищ, предоставленные агентством EIA (Energy Information Administration).

При этом, судя по итогам прошлой недели, которая завершилась 23 октября, показатель нефтедобычи увеличился на 4,32 млн баррелей по сравнению с сокращением на 1,001 млн баррелей неделей ранее. При этом такие показатели оказались гораздо выше консенсус-прогноза в +1,23 млн баррелей.

Что касается запасов дистиллятов в данном периоде, сократились на 4,491 млн баррелей, хотя неделей ранее снижение было на уровне 3,832 млн баррелей и ожиданиями в −2,065 млн баррелей. Это уже шестая по счёту неделя снижения данного показателя, что свидетельствует об оживлении спроса в этом сегменте.

Позитивно отразилась на нефтяном рынке приостановка работ на производственных платформах в Мексиканском заливе из-за урагана Зета, в результате чего объёмы добычи в этом регионе упали более чем на 65%.

Как писал NEWS.ru, ранее цена нефти марки Brent упала ниже $38.