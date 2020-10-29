Цена нефти марки Brent упала ниже $38

https://static.news.ru/photo/de69fa84-19eb-11eb-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне впервые за три месяца опустилась ниже $38 за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки опускалась ниже текущих показателей в середине июня.

В 15:20 мск нефть Brent торговалась на уровне $37,79 за баррель (-4,67% по отношению к уровню закрытия последних торгов). При этом нефть марки WTI опустилась до уровня в $35,81 (-5,06% от уровня закрытия торгов).

Как писал NEWS.ru, аналитики заявили, что при сохранении траектории спроса цены на нефть могут резко снизиться в ближайшее время. В AxiCrop также подчеркнули, что проблемы избытка предложения при нехватке резервуарных мощностей сохраняются.