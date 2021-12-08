Покупай, но проверяй: как обойти ловушки маркетологов

Покупатели всегда остро реагируют на то, как меняются ценники в магазинах. Чтобы избежать падения продаж, производители товаров и продавцы идут на множество уловок, маскирующих повышение цен. Удешевляется производство, снижается количество товара в упаковке, а выгодные для приобретения товары иногда вовсе прячут подальше от взора покупателей. Это далеко не все приёмы, которыми пользуются маркетологи. NEWS.ru изучил их трюки и нашёл несколько решений, которые позволят сэкономить в условиях высокой инфляции.

Хитрый маркетинг

За 11 месяцев инфляция уже достигла 7,5%, а в годовом выражении превысила 8,3%. И цены продолжают расти. Обычно этот рост скрывают несколькими способами.

Экономия на объёме

Сейчас активно используется маркетинговый приём со звучным названием шринкфляция. Это небольшое уменьшение размеров упаковки при сохранении цены на единицу товара. Яркий пример экономии на объёме — расфасованный по 900 граммов сахарный песок или гречка в пачках по 800 граммов. Также сегодня трудно найти в магазине пакет молока объёмом 1 литр. Вместо этого молоко продают в пакетах по 950 или 925 мл, а иногда и того меньше. Приобретая такой пакет молока за привычную цену, покупатель получает на 8% меньше, иными словами, переплачивает эти самые 8%.

Россияне впервые столкнулись с этим явлением после кризиса 2008 года. По данным Русской службы Би-би-си, пол-литровая пачка сока с 2013 по 2018 год уменьшилась до 485 мл, банка сметаны весом в 350 граммов «похудела» до 330 граммов, а потом до 315 граммов, а майонез объёмом 450 граммов стал весить 400 граммов.

Производители не нарушают закон — на упаковке всегда честно указан вес, объём и состав продукта. Но де-факто мало кто из покупателей читает все эти надписи. Из-за этого многие не замечают повышения цены. Этот приём известен давно, и люди к нему привыкли. А вот некоторые другие хитрости всё ещё не так хорошо распознаются потребителями.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономия на качестве

В условиях снижения спроса производители продуктов питания могут предлагать товары из более дешёвых ингредиентов или менять их рецептуру. Частенько они завоёвывают покупателя, предлагая сначала по-настоящему высокое качество, а затем постепенно снижая количество мяса в колбасе или переходя на дешёвые сорта муки в выпечке.

За счёт таких приёмов можно увеличить цены вдвое, причём большинство покупателей этого повышения не заметят. Не зря специалисты подчёркивают, что лучшие показатели продаж — в компаниях с сильнейшими маркетинговыми отделами. Противостоять этому сложно. Наиболее лёгкий способ — искать альтернативу пусть и полюбившемуся товару.

Эффект «якорения»

Метод «якоря» — один из способов психологического воздействия, или манипуляций, которым пользуются продавцы. Суть его в том, что цены на продукты в магазинах представлены таким образом, чтобы повлиять на покупателя и сподвигнуть его к покупке.

Целый ряд исследований выявил интересную особенность: принимая то или иное решение, человек привязывает его к числу — практически любому, часто не имеющему ни малейшего отношения к делу, особенно если видит или слышит это число непосредственно перед принятием решения. К примеру, покупателю демонстрируется сначала товар по более высокой цене, а затем — более дешёвый. По этой причине мы охотнее купим творог, на котором стоит зачёркнутая цена 140 рублей, а следом новая цена — 110 рублей. И молоко ценой в 65 рублей будет смотреться выгоднее рядом с аналогичным товаром за 90 рублей. Хотя в другом месте оно может стоить заметно дешевле. Покупатели подсознательно сравнивают указанную цену с чем-либо, чтобы понять, высокая она или низкая. Чем и пользуются грамотные маркетологи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусство осознанных покупок

Первое правило покупателя: избегайте минутной экономии. Обращайте внимание на объём товара. Например, пакет молока 0,9 литра стоит 65 рублей, а 1 литр — 69 рублей. Нетрудно подсчитать, что литр молока за 65 рублей обойдётся в итоге дороже (71,5 рубля за литр).

Правило второе: изучайте состав. Иногда производители, особенно с именем, специально завышают цену, создавая ощущение более высокого качества по сравнению с конкурентами — и это при одинаковом составе и весе товара. Следовательно, ориентируйтесь на состав: сравните информацию на пачке любимого бренда — возможно, есть более дешёвый аналог, рассказывает владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Иногда производители, чтобы сохранить цены на приемлемом привычном уровне, изменяют рецептуру. Как правило, заменители более дешёвые и менее полезные вроде пальмового масла в кондитерских изделиях. Здесь рекомендация аналогичная — изучите состав и решите для себя, согласны ли вы на заменители.

Правило третье: откажитесь от полуфабрикатов. Полуфабрикаты не только не слишком полезны, но и стоят заметно дороже. К цене исходного продукта добавляются затраты на его обработку и дополнительную упаковку.

Оцените товар с точки зрения обработки. То есть если мы покупаем тушку курицы и разделываем её дома, то заплатим меньше, потратив десять минут личного времени. А если берём филе куриное в отдельном лотке, уже красиво порезанное на стейки и замаринованное, то заплатим больше. Главное правило: чем меньше обработан продукт, тем он дешевле, — объясняет Кочетков.

Это же правило работает в случае мясным фаршем и рыбным филе.

Правило четвёртое: сравнивайте цены. Жёлтые и красные ценники будто кричат о выгоде, которая на самом деле не так очевидна. По словам Кочеткова, иногда можно здорово сэкономить, если товар действительно нужен. Но бывает и такое, что скидка почти не отличается от обычной цены, а товар выглядит залежалым.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова не советует покупать товары по акциям «1+1», «2 по цене 1» и т. д.

Во-первых, вы потратите больше денег, во-вторых, вам не хватит на другие запланированные покупки. Оптом продукты вообще лучше не покупать, это значительно увеличивает расходы, — объясняет она.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правило пятое: используйте кешбэк и не забывайте про дисконтные карты. Лёгкий способ сэкономить — это пользоваться картами лояльности торговых сетей и банковским кешбеком, говорит старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Многие покупатели игнорируют такую возможность, а зря, на дистанции в год и более набегают суммы, которые могут позволить побаловать себя, — говорит эксперт.

Правило шестое: подходите к покупкам рационально. В магазин надо ходить на сытый желудок. Звучит смешно, но реально работает — голодный человек, особенно после работы, готов купить гораздо больше требуемого. Сытый покупатель действует спокойно и рационально.

Покупки надо совершать по списку. Не имея перед собой такого списка, легко поддаться на всякие уловки в магазине — товары импульсного спроса, распродажи, комплексные предложения — и купить больше, чем нужно, — предупреждает Самойлова.

Правило седьмое: пользуйтесь услугами онлайн-магазинов и доставки. Зачастую это может оказаться выгоднее, чем покупки в привычном сетевом магазине. Кроме того, доставка сэкономит время и деньги (на бензин, если планируется поездка в ТЦ на автомобиле). Среди услуг доставки сейчас жёсткая конкуренция и потому просроченные товары вам в корзину вряд ли положат — это удар по репутации, а ретейл не любит терять покупателей, замечает Самойлова.

Правило восьмое: выбирайте частные марки. Такие товары, как правило, не уступают по качеству более популярным маркам, но за счёт отсутствия расходов на рекламу и маркетинг стоят они как минимум на 10% дешевле, говорит Быков. К тому же цены на собственные марки торговых сетей растут не так быстро, как стоимость товаров других брендов.

Правило девятое: не покупайте с запасом — на несколько дней вперёд. Эти продукты вы можете съесть или выпить быстрее, потому что они будут более доступны. За ними не надо будет идти в магазин. А значит, достать их из холодильника и употребить можно гораздо быстрее. Это правило относится к однородной продукции, например, к напиткам или сладостям.

И наконец, правило десятое: разнородные продукты лучше покупать как раз с запасом, тогда придётся реже заходить в магазин и будет меньше импульсивных покупок. Ведь всем хорошо известно, что поход в магазин каждый день вечером после работы оборачивается немалыми тратами, которые можно было бы избежать, если дома уже есть всё необходимое.