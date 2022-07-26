Названы три шага для возобновления роста экономики России Директор института РАН Широв: рост экономики начнется с повышением уровня жизни россиян

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что российская экономика может расти даже в нынешних сложных условиях. Возобновление её роста возможно, если власти сделают три основных шага, отметил он в беседе с РИА Новости.

Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдёт. А импорт — штука необходимая, и сейчас он явно находится ниже тех уровней, которые обеспечивают нам нормальное функционирование экономики, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, научно-технологическое развитие России является вторым необходимым шагом. Без этого страна будем проигрывать в конкурентоспособности. Третьим, самым сложным и самым важным шагом Широв считает повышение уровня жизни россиян.

Главная характеристика экономического роста государства — это уровень жизни и благосостояния её граждан. Вот почему политика компенсации негативного влияния кризиса на доходы населения должна стать ключевым моментом вообще всей истории, — уверен эксперт.

Он добавил, что потенциальные возможности роста российской экономики гораздо выше, чем считали многие аналитики, когда вводились антироссийские санкции. Нет никаких ограничений, которые могли бы помешать России двигаться вперед, заключил Широв.

Ранее стало известно, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила: экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось прежде. По её словам, умеренное сокращение экспорта в этом году также будет способствовать меньшему уровню спада ВВП. Это в первую очередь связано с перераспределением объёмов нефтяного экспорта на новые рынки.