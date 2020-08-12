Названы сферы экономики с высоким риском увольнения

https://static.news.ru/photo/3f6c69c2-dc4b-11ea-a6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальное число сокращений рабочих мест в России возможно в торговле, бытовом обслуживании, административной и обеспечивающей работе, в сфере услуг и транспортной отрасли. Таковы результаты анализа, проведённого специалистами Минтруда по данным периода карантинных мер.

Об этом сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что в настоящий момент под угрозой сокращения находятся 217 тысяч россиян, менее 0,5% от числа работающих. Сюда входят и сотрудники, которым грозит техническое сокращение. Как правило, оно касается переименования отделов или департаментов. В этом случае сотрудников «увольняют» из отдела с прежним названием и принимают на работу в отдел с новым названием.

Могут не думать о потере работы россияне, которые трудятся в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия.

В Минтруде подчеркнули, что год назад под риском увольнения находилось вчетверо больше людей. Рынок труда выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считают в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что претендентами на высокую зарплату в августе 2020 года являются специалисты в сфере IT. Руководитель отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трёх лет может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчик с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру».