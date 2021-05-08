Криптовалюту из шуточного твита Маска назвали лучшей инвестицией

https://static.news.ru/photo/b736656e-b000-11eb-a7f2-96000091f725_660.jpg Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global look Press

Созданная в 2013 году Dogecoin стала лучшей инвестицией за последние шесть месяцев, показав рост курса на 26 000%. Общественность обратила внимание на криптовалюту после нескольких шуток бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает CNBC.

На данный момент стоимость Dogecoin составляет $0,72. В начале апреля курс находился на отметке ниже $0,1. Совокупная стоимость всех имеющихся в обороте единиц криптовалюты достигла $92 млрд. Рост Dogecoin превысил показатели любых других инструментов инвестирования. Так, за последние полгода американский фондовый индекс S&P 500 вырос всего на 19%.

Dogecoin получила название в честь пса породы шиба-ину, героя популярного мема. Пользователи Сети прозвали собаку Doge (искаженное Dog, «собака» по-английски). В апреле бизнесмен и изобретатель Илон Маск пошутил об этой криптовалюте в двух твитах. Сначала он назвал Dogecoin «народной криптовалютой», а потом сравнил логотип с картиной «Собака лает на Луну». Твиты Маска вызвали рост курса Dogecoin.

Ранее криптобиржа Binance объявила о создании маркетплейса, где будут продаваться NFT-токены, используемые для обмена цифровыми произведениями искусства. Пользователи, зарегистрированные на основном сайте биржи, автоматически получат доступ к новому инструменту.