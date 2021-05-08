Криптовалюту из шуточного твита Маска назвали лучшей инвестицией

Созданная в 2013 году Dogecoin стала лучшей инвестицией за последние шесть месяцев, показав рост курса на 26 000%. Общественность обратила внимание на криптовалюту после нескольких шуток бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает CNBC.
На данный момент стоимость Dogecoin составляет $0,72. В начале апреля курс
Dogecoin получила название в честь пса породы шиба-ину, героя популярного мема. Пользователи Сети прозвали собаку Doge (искаженное Dog, «собака» по-английски). В апреле бизнесмен и изобретатель Илон Маск пошутил об этой криптовалюте в двух твитах. Сначала он назвал Dogecoin «народной криптовалютой», а потом сравнил логотип с картиной «Собака лает на Луну». Твиты Маска вызвали рост курса Dogecoin.
Ранее криптобиржа Binance объявила о создании маркетплейса, где будут продаваться NFT-токены, используемые для обмена цифровыми произведениями искусства. Пользователи, зарегистрированные на основном сайте биржи, автоматически получат доступ к новому инструменту.