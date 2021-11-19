Назван украинский город, откуда поступает треть мошеннических звонков

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, откуда чаще всего звонят телефонные мошенники. По его словам, 70% звонящих находятся за рубежом, сообщают «Известия».

Причём главный источник мошеннических звонков — Украина, а конкретнее — город Днепр.

Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Ещё недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических кол-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150, — сообщил Кузнецов.

Ещё два года назад 40% мошеннических звонков россиянам поступало из мест лишения свободы на территории страны и только 40% — из-за рубежа. Оставшиеся 20% приходились на российские города.

При этом перестали действовать примитивные схемы мошенничества по типу «ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код». Продолжают действовать те центры, которые используют изощрённые схемы обмана.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманывают россиян, заставляя их оплачивать на почте пустые картонные коробки, набитые бумагой. Причём раньше полную стоимость таких «посылок» приходилось оплачивать сразу на сайте мошенников.