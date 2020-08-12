На Каспии достроили крупнейшую подводную нефтегазодобывающую установку

https://static.news.ru/photo/c9c32070-dc91-11ea-8ea5-fa163e074e61_660.jpg «Карабах» Фото: bos.shelf.llc/facebook.com

Компания BOS Shelf, которая является оператором Бакинского завода глубоководных оснований им. Гейдара Алиева, завершила работы по возведению опорного блока «Карабах».

Мы рады объявить о завершении строительства опорного блока «Карабах» и погрузке структуры на баржу STB-1, — сообщил замдиректора компании Назим Гусейнов.

По его словам, после опорный блок транспортируют на морское месторождение.

Конструкция, на строительство которой ушло два года, является крупнейшей в истории разработки месторождений на Каспии подводной установкой для добычи нефти и газа. Её высота составляет 187 м. 95% специалистов, задействованных в реализации проекта — местные рабочие, передаёт Oilcapital.ru.

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