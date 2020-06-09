В настоящее время ажиотажного спроса на отдых в России не наблюдается. При этом рост цен связан с финансовыми возможностями туристов, поэтому резкие скачки в стоимости могут быть только в рыночных пределах. В том числе спрос сдерживает необходимость получать дополнительные дорогостоящие справки даже в те санатории, что уже открылись, в то время как большинство отелей и санаториев всё еще недоступны для бронирования. Об этом заявил NEWS.ru президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявлял СМИ о том, что стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.

Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%. Въездной туризм, вероятнее всего, будет на нулевом уровне, — сообщал «Известиям» Курносов.

Любопытно, что после информации о 30-процентном подорожании исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью РИА Новости выступила, по сути, с корректирующим заявлением о том, что стоимость отдыха на российских курортах в этом году всё-таки, видимо, останется на прошлогоднем уровне или даже уменьшится. В связи с чем о разногласиях внутри АТОР остаётся только гадать.

Между тем, по мнению президента Российского союза туриндустрии, в настоящее время туроператоры внутреннего туризма, представители санаторно-курортного комплекса склонны считать, что для привлечения новой аудитории тарифы нужно будет снизить. По данным Ростуризма, пакетные туры по России летом будут стоить от 10 тысяч рублей на человека. Пока что санатории, например, в Сочи, держат цены на путёвки по стандартам прошлого года, говорят представители туротрасли.

Вместе с тем туроператоры, предлагающие экскурсионные туры, полагают, что восстановлению туризма могут помешать требования по соблюдению социальной дистанции. Например, если в группе 40 человек, то придётся ходить в кафе и музеи в несколько заходов. Это выльется в дополнительные расходы, и вот тогда туры могут точно подорожать. Андрей Игнатьев президент Российского союза туриндустрии президент Российского союза туриндустрии

Ожидать, что отдых на российских курортах может подорожать на 30% — это всё-таки позиция бизнеса, считает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России (ТАРР) Светлана Ануфриенко. И она объяснима. Разумеется, у турбизнеса есть большое желание повысить цены на туруслуги по многим причинам. Был большой период простоя, который не у всех ещё закончился, возникла масса убытков и долгов, плюс добавляются затраты на обеспечение санитарных требований на курортах, напоминает специалист.

При этом может казаться, что конъюнктура рынка росту цен будто бы способствует: разрешены путешествия только по России, качественный туристский продукт ограничен. Велика у людей отложенная потребность в отдыхе. И сегодняшняя картина по бронированию может даже обнадёживать и показывать рост спроса, хотя «обещать не значит жениться». Светлана Ануфриенко генеральный директор Туристской ассоциации регионов России (ТАРР) генеральный директор Туристской ассоциации регионов России (ТАРР)

Но дело не только в цене, вопрос гораздо масштабнее, отмечает глава ТАРР. Туристский рынок — улица с двусторонним движением. Важно также смотреть на поведение потребителя и ситуацию в целом.

Мы сегодня видим, что россиянам стало разрешено выезжать за границу в целях учёбы, работы или получения медпомощи. Это первая ласточка. Следующим шагом может стать туризм. Зарубежные курорты ждут потребителя и готовы подстраиваться в цене. Поэтому привыкшие отдыхать за рубежом вернутся к своим привычкам. А Россия за это время не успеет дотянуться и сделать квантовый скачок, чтобы принципиально предложить нечто обновлённое, максимально адекватное по цене, качеству и количеству. А во-вторых, важно учитывать, что с пандемией обрушилась не только ситуация у производителя туруслуг, обрушилось положение дел у потребителя. А готовность повысить цены должна подкрепляться готовностью по ним купить, — сказала Светлана Ануфриенко.

Она добавила, что для государства сейчас важнейшая из задач — поддержать именно потребителя, который, в свою очередь, поддержит и туристический бизнес.

Между тем поддержка поддержкой, но карантинные потери более чем значительны и наверстать упущенную выгоду даже при таком повышении цен не удастся, хотя немного отыграть потери туристическому и гостиничному бизнесу всё-таки хотелось бы, замечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова. В пользу роста цен, продолжает она, играет спрос на отечественный туризм, особенно на фоне закрытия или значительного ограничения зарубежных направлений.

Вместе с тем нельзя не учесть тот факт, что не все субъекты турбизнеса будут вести себя одинаково! Компенсационные решения, конечно, будут превалировать, но частный бизнес — небольшие частные отели, экскурсионные фирмы и прочие — будут заинтересованы в увеличении потоков, а без лояльных цен здесь не обойтись. Не исключено, что крупные игроки, имеющие достаточное количество заявок на бронирование, будут заинтересованы в росте цен, но все аппетиты бизнеса обычно ограничиваются платёжеспособностью туристов, и поэтому консенсус неизбежен. Елена Джанджугазова профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова

В целом, по мнению Джанджугазовой, текущий сезон, конечно, потерян, хотя усталость от ограничений может повлиять на потребительское поведение россиян и они могут его продлить до середины осени, если, безусловно, позволит эпидемиологическая ситуация и погода.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь апеллирует к практике. Она изучила специально для NEWS.ru ситуацию вокруг одного случайно выбранного российского санатория. В нём цена одноместного размещения без лечения составляет около $100 в сутки. На сайтах с ценами санаториев указано, что они действительны до конца декабря. Таким образом, повышение цен возможно, но смотря где, полагает Дехтярь.