МосБиржа остановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом
В 12:08 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются, —говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что Московская Биржа доработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив. Его реализация должна снизить риски. При подготовке механизма будут учтены регуляторные и налоговые аспекты, а также готовность участников рынка.
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