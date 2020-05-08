Экономика

МосБиржа остановила торги на фондовом рынке

12:24, 08 мая 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки

В 12:08 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются, —говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Московская Биржа доработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив. Его реализация должна снизить риски. При подготовке механизма будут учтены регуляторные и налоговые аспекты, а также готовность участников рынка.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях