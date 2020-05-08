МосБиржа остановила торги на фондовом рынке

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Госдума 12 мая проведёт пленарное заседание, в рамках которого рассмотрит законопроекты по поддержке предприятий в условиях пандемии коронавируса, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, также планируется обсудить проекты, которые предоставят правительству право направлять помощь в регионы как можно быстрее. Все эти вопросы будут в первоочередном порядке рассмотрены, — подчеркнул он. Володин...