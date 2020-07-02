Мировые цены на продовольствие выросли в июне после резкого падения

https://static.news.ru/photo/0b46c44c-bc4a-11ea-90de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые цены на продовольствие в июне увеличились впервые с начала года после резкого снижения в мае.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс стоимости продовольственных товаров FAO по итогам июня достиг 93,2 пункта, что на 2,2 пункта, или 2,4%, больше пересмотренного показателя мая.

На фоне нестабильной обстановки на рынках, обусловленной пандемией COVID-19, цены на растительные масла, сахар и молочную продукцию достигли максимальных значений за несколько месяцев, восстановившись после резкого падения в мае, — говорится в пресс-релизе организации.

При этом в FAO отмечают сохранение тенденции к снижению цен на зерновые и мясо.

Индекс стоимости молочной продукции в июне прибавил 4%, составив 98,2 пункта. В первый месяц лета значение этого индекса выросло впервые после непрерывного падения в течение четырёх месяцев. Индекс цен на растительные масла вырос 11,3% от уровня прошлого месяца, достигнув отметки в 86,6 пункта. Эксперты связывают данный индекс с увеличением цен на пальмовое масло и восстановлением стоимости соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Индекс цен на сахар в июне увеличился на 10,6% — до 75 пунктов, на зерновые до 96,9 пункта (минус 0,6%). В июне фиксировалось усиление понижательного давления на котировки пшеницы, что связано в том числе с началом поступления зерна нового урожая.

Индекс цен на мясную продукцию снизился на 0,6% — до 95,2 пункта. Падение международных котировок мяса птицы и говядины обуславливается ростом экспортного предложения в ключевых регионах-производителях, превышающим высокий импортный спрос со стороны КНР и стран Ближнего Востока, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,1%. В предыдущие две недели индекс потребительских цен не менялся. При этом с начала года стоимость основных товаров и услуг поднялась на 2,3%.

Также профессор Института экономики РАН, эксперт по сельскому хозяйству Иван Стариков заявил, что аномально жаркое лето, о котором ранее предупредило Минприроды, а также пандемия отразятся на росте цен на продукты.