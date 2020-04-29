Эксперт объяснил, как пандемия и жаркое лето повлияют на рост цен

https://static.news.ru/photo/46cdc3c0-8a14-11ea-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально жаркое лето, о котором ранее предупредило Минприроды, а также пандемия отразятся на росте цен на продукты. Такое мнение высказал профессор Института экономики РАН, эксперт по сельскому хозяйству Иван Стариков.

Он подчеркнул, что правительство предприняло непопулярные меры и ограничило экспорт зерновых. Это необходимо, чтобы сначала обеспечить наше население.

Зима в этом году была либо малоснежной, либо бесснежной, то есть продуктивной влаги накоплено крайне мало. Это означает, что если не пойдут осадки, мы получим изреженные слабые всходы всех видов культур, — о тметил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Однако из-за режима самоизоляции фермеры не могут получить необходимые материалы для начала посевных работ. Это также сильно ударило по производителям молочной продукции.

Сегодня вы не получили семена, минеральные удобрения, запчасти для техники, выпали из графика на неделю. А за эту неделю произошло испарение влаги из верхнего слоя почвы, — объяснил эксперт.

По его словам, спрос сместится в сторону углеводов (круп, картофеля). Цены вырастут, но дефицита продовольствия не будет.

Как писал NEWS.ru, мировые поставки продовольствия могут быть подорваны пандемией коронавируса COVID-19, предупредили крупнейшие продовольственные компании мира в письме, адресованном «Большой семёрке» (G7) и «Группе двадцати» (G20). Если на межгосударственном уровне не будет принято надлежащих мер, число голодающих в мире может возрасти в два раза, до 1,6 млрд человек, считают авторы документа.

В документе также указано на необходимость инвестировать в локальное производство продовольствия и новые технологии, в обучение фермеров и прочих работников пищевой промышленности. Помимо этого, важно создавать системы финансовой защиты и программы адресной продовольственной помощи.