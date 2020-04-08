Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/36e47d0e-79b7-11ea-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Weitzel/imagebroker.com/Global Look press

Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.

Рынку нужно сокращение добычи минимум на 20 млн б/с, — написал американский чиновник а своей странице в социальной сети Twitter.

I'm not participating in the OPEC+ call tmrw but if I were I'd say at least 20mbpd in cuts are needed & the US will cut at least 4mbpd in next 3 mos organically. If nothing is done inventories fill up in 2mos, at which point the world will need to cut as much as 30mbpd. #OOTT — ryansitton (@RyanSitton) April 8, 2020

Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Страны ОПЕК+ на предстоящем заседании могут снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Это не спасёт рынок, но может дать ему позитивный сигнал. Вместе с тем договориться о сокращении добычи будет непросто — пока никто не хочет брать на себя повышенных обязательств. Аналитики считают, что без сделки ожидается неконтролируемое падение производства и битва за долю на рынке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Однако для этого необходимо, чтобы США тоже присоединились к сделке. Вашингтон же сокращать вообще ничего не хочет.

В настоящее время РФ извлекает 11,29 млн «бочек» в сутки, и падение показателей даже на 1 млн крайне существенно скажется на отрасли и всей экономике в целом. Оно составит 10% от добываемого чёрного золота.