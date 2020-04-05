По информации источников Bloomberg, Российская Федерация готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Однако для этого необходимо, чтобы США тоже присоединились к сделке. Вашингтон же сокращать вообще ничего не хочет. Насколько реально соглашение по добыче — в материале NEWS.ru.

В настоящее время Россия добывает 11,29 млн баррелей в сутки, и падение добычи даже на 1 млн крайне существенно скажется на отрасли и всей экономике в целом. Оно составит 10% от добываемого чёрного золота. Тем более что таких показателей быстро достичь не получится. Надо отметить, что Саудовской Аравии технологически намного проще закрыть свои вышки и пойти во имя нефтяных цен на ещё большее сокращение добычи.

За рубеж РФ продаёт 5 млн баррелей в день (внутреннее потребление — около 5,5–6 млн). То есть 1 млн баррелей — это 20% российского экспорта нефти (в сутки) и в два раза больше, чем требовалось от России до 9 марта текущего года, пока существовала сделка ОПЕК.

Согласно версии Bloomberg, более широкая коалиция стран-производителей способна потребовать ещё большего сокращения добычи. В такой ситуации Россия готова на уступки и до 1,5 млн баррелей в день, однако в Кремле такой сценарий видеть не хотели бы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем Вашингтон требовал от ОПЕК+ практически невозможного — снижения качаемой нефти на 10 млн и даже на 15 млн баррелей. В случае, если этого не произойдёт, Дональд Трамп пообещал ввести пошлины как на российскую, так и на саудовскую нефть. Однозначно он не особо представлял, каких цифр требовал от картеля. 10 млн баррелей — это 10% общего мирового производства и около 20% совокупной добычи в ОПЕК+ и США.

О возможности пошлин говорил и премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни. По его словам, Оттава и Вашингтон это активно обсуждают. В Канаде провинции обладают особой автономией в принятии решений, но им для санкций всё равно потребуется одобрение Оттавы.

Стало известно, что запланированная на 6 апреля встреча ОПЕК+ будет перенесена на 9 апреля. Участникам экстренного саммита требуется дополнительное время, чтобы решить вопросы по сделке.

При этом США вообще говорили, что не намерены ничего снижать, а они одни из лидеров по добыче. На уступки Вашингтон идти не хочет, но это стандартная позиция американского лидера. Да и недавнее заявление Трампа о том, что ОПЕК — это незаконная структура и монополия, которая относится к США несправедливо, наглядно демонстрирует, что в Белом доме настроены против всяких союзов с картелем.

США требуют, чтобы РФ сократила добычу нефти на 3 млн баррелей и больше. Нет сомнений, что или мы пойдём на уступки, как тот же «Газпром» по украинскому транзиту, который заключил крайне невыгодный контракт, или получим санкции или эмбарго на поставки нефти на внешние рынки. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

И ситуация с «Роснефтью» в Венесуэле, по его словам, это подтверждает — риски потери рынка есть. А у США имеются инструменты для продавливания своей позиции. Вашингтон запросто может перераспределить нефтяной рынок в свою пользу.

По оценке руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, в России фактически вся основа добычи — это государственные компании. Да и США пойти на снижение будет несложно, так как все прекрасно понимают, что их сланцевики в беде и у них убытки. Для Штатов комфортная цена на нефть — $60, которая, кстати, была ещё в самом начале 2020 года.

Решение же в итоге предстоит политическое. Но здесь всё на честном слове, нет чёткого инструмента для контроля исполнения соглашения. ОПЕК можно было бы переформатировать в ОПЕК+, где количество голосов пропорционально соответствовало бы объёмам добычи каждой из стран. Если страна больше добывает, то и голос её должен быть весомее. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Эксперт считает, что низкие цены невыгодны всем, но Россия в лучшем положении, чем США и саудиты. И если все договорятся, то мы увидим баррель около $40 за бочку Brent. О таком ценовом уровне, комфортном для всех, на днях говорил и Владимир Путин. Если же не договорятся, то мы получим $10–15 в моменте — на эмоциях разочарования, а дальше сырьё будет уверенно восстанавливаться.

Примечательно, что живучесть российских нефтяников является результатом американских и европейских санкций, которые отрезали компании от рынка капитала. «Сургутнефтегаз» так вообще накопил более $50 млрд наличными. Большая часть расходов и обязательств в рублях, а не в долларах. Рубль в свободном плавании, падение цен на нефть ведёт к его ослаблению и росту экспортной выручки в рублёвом выражении. Саудовский риал и дирхам ОАЭ привязаны к доллару. Ну и, конечно, при падении экспортных цен на нефть сильно снижается налоговая нагрузка на компании.

Сегодня, по словам Разуваева, у российских нефтяных компаний скромная долговая нагрузка, и мы снова без труда пересидим период низких цен. Уже очевидно, что дивиденды нефтяников в этом году будут скромными, они могут снизиться на 50–60% по сравнению с 2019 годом. Но это всё временно, ведь ради успешного передела рынка и нового рывка стоит и попотеть.