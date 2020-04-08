Страны ОПЕК+ на предстоящем заседании могут снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Это не спасёт рынок, но может дать ему позитивный сигнал. Вместе с тем договориться о сокращении добычи будет непросто — пока никто не хочет брать на себя повышенных обязательств. Аналитики считают, что без сделки ожидается неконтролируемое падение производства и битва за долю на рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ уже подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти каждой страной. Пока его держат в строжайшем секрете, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом подготовки заседания. Оно должно состояться 9 апреля в формате видеоконференции.

Тем временем в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) предполагают несколько возможных исходов. Один из них — снижение производства на 10 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы организации. Вместе с тем ОПЕК допускает возможность того, что никакого сокращения не будет. При этом мировой спрос на нефть во втором квартале 2020-го может упасть на 11,9 млн баррелей в сутки.

Ранее о возможном снижении добычи на 10 млн баррелей в сутки заявил президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться о таких объёмах сокращения или даже о больших — до 15 млн баррелей.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что речь может идти об общем снижении на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала этого года. При этом глава государства подчеркнул, что данный шаг требует объединения усилий.

В прежнем составе страны ОПЕК+ могут сократить добычу максимум на 10 млн баррелей в сутки, считает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Думаю, что в реальности все пока согласны только на 5 млн баррелей, потому что их легко можно раскидать на всех участников. 10 млн дадутся уже с трудом, а 15 млн — только при участии других нефтедобывающих стран. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

По словам эксперта, снижение производства на 10 млн баррелей в сутки не уберёт весь излишек нефти с рынка, но даст ему позитивный сигнал. К тому же этой цифрой сокращение не ограничится. Не присоединившиеся к сделке страны всё равно будут снижать добычу. Во-первых, при текущих ценах она не всегда рентабельна, во-вторых, полученную нефть некуда девать, пояснил эксперт.

Калачёв полагает, что основной смысл соглашения состоит в том, чтобы побудить Эр-Рияд ограничить свою добычу. Без сделки государствам всё равно придётся останавливать производство, и победителем здесь выйдет Саудовская Аравия, потому что у неё самая низкая себестоимость.

Различие ситуации с договором и без договора — это разница в сроках влияния на неё и в распределении оставшегося рынка. При наличии соглашения все сохраняют свои доли, при отказе от него — придётся уступить долю тем, у кого меньше себестоимость, в основном странам Персидского залива, — пояснил аналитик.

Озвученная цифра сокращения в 10 млн баррелей в сутки принципиально не решит проблему избыточного предложения нефти при падающем спросе, считает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Вероятнее всего, альянс договорится о меньшем объёме снижения добычи. Россия вряд ли согласится сократить больше 1 млн баррелей в сутки, а оптимальным размером для нас станет 0,3-0,5 млн. Саудовская Аравия может безболезненно для себя снизить добычу на 1,5-3 млн. Остальные страны — по 0,2-0,7 млн баррелей в сутки. США вообще не будут озвучивать своё решение, пока не пройдет совещание министров энергетики G20. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Между тем в Минэнерго США не ожидают, что страны ОПЕК+ смогут договориться о новом сокращении добычи нефти, по крайней мере, в апреле. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Соединённых Штатов.

Пока сокращение нефти на 10-15 млн баррелей в сутки выглядит маловероятным, соглашается персональный брокер «БКС Брокер» Виктор Щеглов. При этом рынок, по его словам, позитивно оценивает вероятность заключения сделки. На это указывает выросшая по сравнению с прошлой неделей стоимость нефти.

Мы считаем, что позитивный исход переговоров вокруг новой сделки пока находится под вопросом — это означает, что риск очередной волны снижения цен очень высок. Даже если сторонам удастся договориться о сокращении на 10 млн баррелей в сутки, выполнение этих норм потребует несколько месяцев. При этом переизбыток нефти превышает 20 млн баррелей. Даже после снижения добычи риски исчерпания ёмкости нефтехранилищ в ближайшие 1,5-2 месяца остаются крайне высокими. Виктор Щеглов персональный брокер «БКС Брокер» персональный брокер «БКС Брокер»

Разногласия лидеров

Достижение договорённости осложняется отсутствием единой позиции между неформальными лидерами ОПЕК+ — Россией и Саудовской Аравией. Ранее Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными претензиями, обвинив друг друга в срыве прежней сделки.

Напомним, в начале марта участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о параметрах сокращения добычи нефти. Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить производство на 1,5 млн баррелей в сутки к уже имеющимся 1,7 млн. Россия была согласна продлить сделку, но только на текущих условиях. В результате с 1 апреля соглашение просто перестало действовать.

В этот раз Эр-Рияд настаивает, чтобы Москва сократила добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg. Сама Саудовская Аравия при этом готова сбросить 3 млн от текущего уровня. Для России такой расклад невыгоден. Дело в том, что королевство нарастило добычу нефти за последнее время более чем на 2 млн баррелей в сутки и для него сокращение окажется менее болезненным, чем для нашей страны.

Это ответный ход Саудовской Аравии, ведь раньше мы сокращали не так много, а она тащила на себе основной груз сделки ОПЕК+. Теперь Эр-Рияд хочет поменяться местами. Для России вполне приемлемо снизить производство на 0,5 млн баррелей в сутки, если напрячься — на 1 млн. Но 1,5 млн баррелей — это почти треть российского экспорта. Если мы сразу на такое согласимся, то наша позиция будет выглядеть очень слабо, — считает Калачёв.

Россия, скорее всего, будет настаивать, чтобы её обязательства не превысили 1 млн баррелей в сутки, отмечает со своей стороны ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом он не исключает, что страны, включая Россию, могут объявить о повышенных обязательствах, которые затем не станут исполнять.

Полагаю, что договорённость будет краткосрочная, а сокращение может быть постепенным. В такой ситуации страны могут пойти на хитрость, чтобы успокоить рынок. Допустим, Россия возьмёт на себя обязательство сократить добычу на 1,5 млн, но в реальности этого не сделает. Она будет постепенно идти к этой цели, но через какое-то время уже начнёт восстанавливаться спрос и необходимость в сокращении отпадёт. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Расширенный формат

Предстоящая встреча стран-экспортёров может стать самой представительной за всё время — помимо традиционных участников приглашены десять новых государств, которые ранее никогда не сотрудничали с ОПЕК+. Среди них такие крупные нефтедобывающие страны, как США, Канада, Великобритания, Норвегия и Бразилия. Впрочем, участие первых трёх государств пока остаётся под вопросом.

Вовлечение в сделку стран, которые раньше не участвовали в сделке ОПЕК+, возможно, является главным моментом предстоящей встречи, считает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Если удастся привлечь новые государства, это уже принесёт определённые политические очки. Хотя в то, что США согласятся, верится слабо. Но даже формальное участие Вашингтона всех бы устроило. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Россия будет отстаивать свою позицию — не сокращать производство, если этого не сделают Соединённые Штаты, полагает, в свою очередь, Игорь Юшков.

Наша страна считает, что пока мы сокращали добычу и удерживали цены на высоком уровне, США пользовались этим и наращивали своё производство. Теперь мы эту практику сворачиваем и без участия Соединённых Штатов ничего делать не будем, — уверен специалист.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон пока не подтвердил готовность к сотрудничеству с ОПЕК+. Дополнительные сложности здесь создает антиномопольное законодательство США, запрещающее картельные сговоры, а также наличие сотен независимых нефтедобытчиков, которым нельзя приказать сократить производство.

Между тем судьба соглашения о снижении добычи нефти может решиться на другом заседании — чрезвычайной встрече министров энергетики стран G20, посвящённой стабилизации сырьевого рынка. Она может состояться 10 апреля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

«Большая двадцатка» будет обсуждать проблему спроса и заполнения хранилищ, считает Артём Деев.

Нужно не только снижать добычу, но и хотя бы примерно представлять сроки восстановления спроса на нефть. Это пока не известно никому, так как непонятно, когда и как закончится пандемия коронавируса, которая обрушила потребление до рекордных значений. Вероятнее всего, что уже после встречи министров энергетики G20 ОПЕК+ соберется вновь, чтобы окончательно решить вопрос по квотам на добычу нефти, — считает аналитик.

В конце прошлой недели сообщения о предстоящей встрече ОПЕК+ и о возможном сокращении добычи привели к росту нефтяных котировок более чем на 30% и подняли их выше $30 за баррель.

В эту цену нефти уже заложен возможный позитив от встречи ОПЕК+, считает создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.