Россия может потерять американский рынок, если Белый дом введёт импортные пошлины на нефть, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести тарифы на импорт сырья, если страны-экспортёры не договорятся о сокращении добычи. Аналитики полагают, что наша страна сможет перенаправить свои поставки в США на другие рынки, но борьба за покупателя от этого станет ещё жёстче, а цены ниже.

Вашингтон не первый раз использует пошлины в качестве орудия давления — достаточно вспомнить продолжительную торговую войну с Китаем. Теперь он угрожает нефтяному рынку. Как заявил Дональд Трамп, если Саудовская Аравия и Россия не смогут договориться о снижении добычи и стабилизировать ситуацию с сырьевыми ценами, он может ввести «значительные» импортные тарифы на поставляемую в Штаты нефть.

Дональд Трамп Tasos Katopodis via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Белого дома отметил, что США сегодня независимы от поставок энергоресурсов из-за рубежа, поскольку имеют собственную нефть. Таким образом, введение пошлин будет означать, что Соединённые Штаты отказываются от импортного сырья и будут использовать только своё.

Тем временем стало известно, что власти крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта ведут переговоры с США о возможных пошлинах на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Джейсона Кенни.

Тарифы на импортное сырьё позволят изолировать рынок США от остального мира, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В этом случае внутри Соединённых Штатов возникнет дефицит сырья, цены вырастут и сланцевые проекты станут опять рентабельными. При нынешних ценах большинство из них убыточны, и их остановка — лишь вопрос времени. А это означает, что сотни тысяч людей останутся без работы, чего Трампу в год президентских выборов очень не хочется. Поэтому он так старается поддержать проекты по добыче сланцевой нефти. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

От введения пошлин пострадают американские нефтепереработчики, предупреждает Юшков. Техническая оснащённость их НПЗ позволяет покупать за рубежом более дешёвую сернистую нефть и перерабатывать её с хорошим выходом нефтепродуктов. С появлением пошлин придётся приобретать более дорогое собственное сырьё и к тому же дополнительно настраивать предприятия на работу с ним. Технически это возможно, но рентабельность НПЗ сократится, предупреждает эксперт.

Введение импортных пошлин на нефть — плохой прецедент, способный разрушишь существующую мировую систему ценообразования, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Это может привести к тому, что другие страны тоже станут вводить пошлины. В результате может разрушиться нынешняя система торговли нефтью, при которой биржевые фьючерсы на эталонные марки определяют конъюнктуру всего рынка. Международный валютный фонд раньше критиковал Россию за экспортные пошлины, но у нас были объективные причины — мы кроме нефти и нефтепродуктов мало что экспортировали. Но импортные пошлины — это ещё хуже. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Гудбай, Америка

В прошлом году Россия заметно увеличила поставки своей нефти в Соединённые Штаты. По данным управления энергетической информации Минэнерго США, на конец 2019-го наша страна отправляла на американский рынок около 700 тысяч баррелей в сутки. Это даже больше, чем Саудовская Аравия (468 тысяч), сообщает ТАСС.

При этом общий объём нефтяного экспорта России в прошлом году, по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, составил 266,1 млн тонн. В пересчёте это порядка 5,3 млн баррелей в сутки. То есть продажа сырья Соединённым Штатам составила более 13% всех поставок за рубеж.

Если США установят пошлины в размере 25–30%, Россия просто прекратит поставки американским покупателям, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Он отмечает, что поскольку рынок нефти гибкий, наша страна вполне может переориентироваться на других покупателей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем уход на другие направления означает увеличение там конкуренции среди производителей и ещё большее падение цен на сырьё, предупреждает Игорь Юшков.

Для России — это неприятная история, но сейчас главная проблема — не потеря американского рынка, а наличие гигантского переизбытка нефти в мире. Предложение превышает спрос на 15–20 млн баррелей в сутки. Если нефтедобытчики оперативно не договорятся о сокращении добычи либо резко не кончится карантин, мы за месяц-полтора заполним все хранилища. И тогда уже всем придётся останавливать производство, — отметил экономист.

По его словам, помимо введения пошлин США могут давить на Эр-Рияд политически, а на Москву — посредством санкций. Возможно, «Роснефть» перекинула на государство свои венесуэльские активы как раз из опасений, что Вашингтон может ввести ограничения против компании, отметил Юшков.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев напоминает, что США уже вводили санкции в отношении России в 2017–2018 годах, что сильно повлияло на доступность современных технологий в нефтяной отрасли.

В результате добыча в нашей стране не растёт уже несколько лет, в отличие от периода 2012–2016 годов, когда объёмы увеличились на 77%. Сейчас введение пошлин и санкций способно привести к тому, что Россия может потерять не только рынок США, но и существенно снизить свою долю на глобальном рынке нефти. Вашингтон никогда не скрывал, что это является его задачей на ближайшие годы. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Потери России в случае введения Белым домом пошлин на нефть будут не так велики, не соглашается Александр Разуваев.

Думаю, мы сможем перенаправить сырьё на другие рынки. Нефтяные компании вполне смогут это пережить, они просто где-то урежут инвестиционные программы в этом году, как минимум в два раза урежут дивиденды. Таких щедрых выплат акционерам, как раньше, сейчас не будет. Плюс, думаю, Россия постарается ответить американцам на введение пошлин, потому что нефть для нас — это серьёзно, — отметил эксперт.

Принуждение к сделке

В своём заявлении о пошлинах Дональд Трамп отметил, что, возможно, ему не придётся прибегать к этой крайней мере, поскольку Россия и Саудовская Аравия и так «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации. Видимо, американский президент просто хочет подтолкнуть страны ОПЕК+ к сокращению добычи нефти, полагают эксперты.

Как писал NEWS.ru, на прошлой неделе Дональд Трамп выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд договорятся снизить производство на 10 или даже 15 млн баррелей в сутки. Глава Белого дома сообщил, что беседовал на эту тему со своим другом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, в свою очередь, имел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Правда, позже в Кремле заявили, что такого разговора не было.

На фоне заявления Трампа мировые котировки нефти Brent поднялись выше $30 за баррель и до сих пор остаются на этом уровне.

Одновременно Саудовская Аравия предложила в срочном порядке провести внеочередное собрание ОПЕК+, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти. По информации СМИ, встречу планировали провести 6 апреля, но затем отложили на несколько дней.

Заявлениями о пошлинах Трамп повышает ставки перед возможной сделкой ОПЕК+, считает Сергей Суверов.

Президенту сложно заставить американских производителей сократить добычу, куда проще ввести пошлины против России и Саудовской Аравии и принудить их договориться. К тому же возможная сделка ОПЕК+ и так соответствует интересам всех участников. Дело не в том, что Россия боится санкций США, а в том, что мы тоже заинтересованы в стабилизации нефтяного рынка. Это касается и остальных стран. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

По его словам, предлагаемое снижение производства на 10–15 млн баррелей в сутки — адекватный ответ на угрозу нефтяному рынку. Это даже меньше, чем текущее падение спроса, которое оценивается в 20 млн, отметил он.

По информации источников Bloomberg, Российская Федерация готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Однако для этого необходимо, чтобы США тоже присоединились к сделке. Между тем пока от Штатов не было ни единого намёка на это — они предпочитают подталкивать других.