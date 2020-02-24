https://static.news.ru/photo/d6889b00-56fe-11ea-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Власти Белоруссии не собираются начать пересмотр утверждённой в середине февраля текущего года стоимости российского газа для республики в 2020 году.

Это установка на перспективу. На этот год цена установлена и пересматриваться не будет, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Цена российского газа для Белоруссии не должна превышать $90 за тысячу кубометров. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

Он добавил, что говорил об этом с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Они обсуждали стоимость топлива в Европе. Сейчас европейцы платят меньше $110. По его словам, белорусская позиция «по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась».

Президент Белоруссии добавил, что 21 февраля 2020 года ему позвонил глава РФ Владимир Путин с «неожиданным предложением». По его словам, лидер заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Позже министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва может снизить цену на нефть для Минска примерно на $2 за тонну, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета республики, писал NEWS.ru.