Минфин опроверг сообщения СМИ о налоге с продаж на Avito

Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito и «Юла») и социальных сетей. Об этом NEWS.ru сообщили в Минфине России.
Ранее в СМИ прошла публикация некорректной информации о налогообложении доходов с продаж подержанных вещей с использованием электронных платформ и социальных сетей, — заявили в Министерстве финансов РФ.
Как разъяснили в пресс-службе ведомства, при продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как «Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трёх лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет)».
Кроме того, «доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведённых расходов на их покупку».
Также Налоговым кодексом предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период, объяснили в Минфине.
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