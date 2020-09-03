Минфин опроверг сообщения СМИ о налоге с продаж на Avito

https://static.news.ru/photo/3bd9bae2-edc8-11ea-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito и «Юла») и социальных сетей. Об этом NEWS.ru сообщили в Минфине России.

Ранее в СМИ прошла публикация некорректной информации о налогообложении доходов с продаж подержанных вещей с использованием электронных платформ и социальных сетей, — заявили в Министерстве финансов РФ.

Как разъяснили в пресс-службе ведомства, при продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как «Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трёх лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет)».

Кроме того, «доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведённых расходов на их покупку».

Также Налоговым кодексом предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период, объяснили в Минфине.