https://static.news.ru/photo/e3efa7d2-d695-11e9-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Министерство финансов РФ разрабатывает инициативу по взиманию акциза с электронных устройств доставки никотина (вейпов, устройств нагревания табака, электронных сигарет) с 2020 года.

Предполагается, что стартовая ставка составит 50 рублей за одно электронное устройство и будет повышаться на два рубля каждый год в дальнейшем, пишет « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, министерство здравоохранения подготовило проект закона о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.